Главный тренер "Оренбурга" после четырех поражений подряд не теряет надежды на усиление

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 5-го тура с "Тамбовом" отметил, что клубу не везет с трансферами.

- Какое-то стечение обстоятельств, - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Федотов в ответ на вопрос о трансферной политике клуба. - Нашли опорного полузащитника, ему попали на тренировке в глаз, стали собирать его. Травмы - вещь непредсказуемая. Но мы не теряем надежды, кропотливая работа по новичкам продолжается.

Отметим, что "Оренбург" проиграл все четыре стартовых матча РПЛ.

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