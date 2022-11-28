Сторожук — о слухах об увольнении: «Ничего не знаю. Я считаю себя сильным человеком и руки опускать не собираюсь»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.

«Ничего не знаю. Я уверен в себе, считаю себя сильным человеком, поэтому руки опускать не собираюсь. Также не собираюсь обращать внимание на то, что пишут вокруг. Нужно работать и делать то, что ты знаешь. Нужно выходить на поле и пытаться одерживать победы. Только так», — приводит «РБ Спорт» слова Сторожука.

Сторожук входил в штаб тренерской команды «Краснодара» с 2021 года. В марте текущего года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в мае его окончательно утвердили в этой должности.

Команда Сторожука заняла первое место в турнирной таблице группы А Кубка России, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышла в верхнюю сетку плей-офф.

В РПЛ «Краснодар» идет на восьмой позиции, имея в активе 25 очков.