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Сторожук — о слухах об увольнении: «Ничего не знаю. Я считаю себя сильным человеком и руки опускать не собираюсь»

Алина Савинова
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.

«Ничего не знаю. Я уверен в себе, считаю себя сильным человеком, поэтому руки опускать не собираюсь. Также не собираюсь обращать внимание на то, что пишут вокруг. Нужно работать и делать то, что ты знаешь. Нужно выходить на поле и пытаться одерживать победы. Только так», — приводит «РБ Спорт» слова Сторожука.

Сторожук входил в штаб тренерской команды «Краснодара» с 2021 года. В марте текущего года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в мае его окончательно утвердили в этой должности.

Команда Сторожука заняла первое место в турнирной таблице группы А Кубка России, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышла в верхнюю сетку плей-офф.

В РПЛ «Краснодар» идет на восьмой позиции, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-storozhuk-ob-uhode-iz-krasnodara-ne-obrashhayu-vnimanie-na-to-chto-pishut-ya-sil-ny-j-chelovek/
Футбол
ФК Краснодар
Александр Сторожук
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