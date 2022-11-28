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Сегодня, 12:47

Даса считает, что Промес мог бы играть за Нидерланды на чемпионате мира-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» оценил высказывание игрока сборной Голландии Стивена Бергвейна о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес является королем РПЛ.

— Видел ли ты чемпионат мира-2018 в России?

— Да, это было невероятное событие. Очень многим людям понравилось, это было организовано на высшем уровне. Это было прекрасно.

— Игроки сборной Нидерландов сказали, что Промес — король России. Можешь согласиться с этим?

— Промес — хороший игрок. Он показывает себя в «Спартаке». По мне, он спокойно мог бы играть за сборную.

— В следующем году начинается отбор к Евро-2024. Сможет ли Израиль пробиться туда?
— Мы работаем над этим. Это будет тяжело, но мы хотим это.

Ранее форвард сборной Нидерландов Стивен Бергвейн заявил, что Квинси Промес является королем России.

Квинси Промес
Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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Квинси Промес

Квинси Промес

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