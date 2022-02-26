ЦСКА сыграет в белой форме против «Спартака» в матче РПЛ

26 февраля в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/2022 «Спартак» примет ЦСКА. Армейцы сыграют в этой встрече в белой форме.

Сегодня играем в белом и с новыми местами для спонсоров #СпартакЦСКА pic.twitter.com/oTbeDGmjkf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 26, 2022

Матч «Спартак» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) — на 9-м месте.