Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

— Что скажете об игре?

— Готовились, разбирали ЦСКА. Сказал парням, что ждет тяжелый матч. Все-таки это ЦСКА, у которых задача — чемпионство. В зимнюю паузу провели хорошую селекцию. На мой взгляд, одна из самых играющих команд по крайней мере до «Урала». Сказал, что мы должны терпеть и ждать свои моменты. Тактически использовались быстрые выбегания и моменты. Приятно, когда игроки слушают, выполняют установку, воплощают на поле. Молодцы. Мы заслуженно победили. Первая победа над ЦСКА за всю историю. Обыграли суперхорошую команду.

— Желтая форма на фарт?

—Не сторонник менять цвет, потому что, когда у команды получается, когда набирает очки и остается в этой форме до следующего матча. Форму такую мы не меняем.

— Как прокомментируете замены?

— Исхожу из тренировочного процесса. С Ильей договаривались, что 45 минут надо сыграть на максимум. На последних тренировках неплохо выглядел. У меня все играют, у dсех есть шанс. Выходите и доказывайте. Исходя из тренировочного процесса, решил, что выйдет Илья в старте. Он выполнил то, что от него требовалось, молодец. Присутствие просто — это неправильно. У нас должно быть одно целое. Илью беспокоят ахиллы. Было видно, что через боль играет, терпит. Решили поберечь, впереди у нас три игры важные. В этом плане мы смотрим вперед.