Японский производитель видеоигр отказался от переговоров с РПЛ

В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с контрактом с японским производителем видеоигр Konami.

«Действующий контракт РПЛ с Konami истек с окончанием сезона-2021/22.

Konami уведомила РПЛ о выходе из переговоров на сезон-2022/23 и о приостановке какой-либо деятельности на территории РФ», — сообщили «СЭ» в пресс-службе компании.