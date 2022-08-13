Йоканович: «Я никогда не доволен ничьей»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Обе команды на одинаковом уровне. Но было похоже, что «Краснодар» доминирует.

— Я никогда не доволен ничьей. Нам потребуется время, чтобы проанализировать игру. Мы всегда играем на победу. «Краснодар» сильная команда, которая нас противостояла. Если провести параллель с игрой в Воронеже, то там мы потеряли два очка, а сегодня скорее заработали одно. Клуб долгое время без пополнения скамейки и кадрового состава. Возможно, это приводит к таким матчам, как сегодня.

— Довольны ли вы игрой в обороне? О переходе Монтеса, вопрос про трансфер.

— Это не вопрос вратарей и защитников, мы обороняемся и атакуем всей командой. Я не комментирую трансферы. Я считаю, что мы достаточно хорошо играем в обороне.Нам не достает тех, кто покинул команду по итогам сезона. Мы их ждем. Моя задача — сделать команду лучше, более конкурентоспособной. Я не единственный человек, который делает эту работу.