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Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о прибыли от трансфера Соболева в «Спартак»

11:43
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о переходе форварда Александра Соболева из самарского клуба в «Спартак».

«До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше 4,5 миллиона евро. А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «КС» не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», — цитирует «Чемпионат» Калакуцкого.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды в январе 2020 года. В июле 2020 года красно-белые выкупили 23-летнего россиянина у самарцев. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

Соболев провел за «Спартак» 26 матчей, на его счету 9 голов и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4273879-kalakuckij-eur-4-5-mln-za-soboleva-do-krylev-doshlo-namnogo-menshe.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport

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