Главный тренер «Динамо» Новиков объяснил, почему Комличенко остался в запасе на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Спартака».

— Давление ощущается в каждой игре, но для нас, для динамовцев, матч со «Спартаком» — особенный, хочется победить, — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Новиков. — Мы знаем, как к этой команде относятся наши фанаты, поэтому это принципиальный момент. Надеюсь, порадуем болельщиков.

— Уже произнесли какую-то речь в раздевалке?

— Я вижу по глазам ребят, что они рвутся в бой, поэтому не видел смысла мотивировать их лишний раз. Они все жаждут выйти на поле, показать хорошую игру и победить.

— Почему Комличенко нет в основе?

— С плюсами и минусами игроков «Спартака». Более подробно отвечу на этот вопрос после матча.