Федотов: «Ситуация показывает, что ЦСКА не хватает длины скамейки»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— Вы считаете, что ЦСКА не хватает длины скамейки?

— Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили, что не смогли, чуть-чуть с опозданием, потому что футболистам нужна адаптация. Как ни крути, не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени.

— ЦСКА впервые за долгое время провел суперматч. Это как-то помогает команде собраться?

— Есть такая футбольная истина: не забиваешь ты, забивают тебе. Она работала на все 100 процентов. Мы когда работали еще с Александром Михайловичем Побегаловым, создав ряд моментов, он всегда кричал: «Теперь очень-очень строго сзади». Вот так распоряжается футбольный бог. Если ты сделал что-то не так впереди, не забил, тебя за это накажут.