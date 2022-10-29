Федотов отметил хорошую игру всех футболистов ЦСКА после матча с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Владими Федотов рассказал, что думает об игре своей команды после матча 15-го тура РЛП с «Локомотивом» (1:0).

— Кем заменять Чалова и Зайнутдинова?

— Пока это только слухи.

— Заболотный стал появляться на поле, а Гайич присел на скамейку. С чем это связано?

— Все прибавили. Никто не сбавил.

— Как вам итоги первого круга?

— Как всегда. Наверное, немного разочарованы тем, что нас подвела реализация. Могли, чуть лучше, побольше набрать очков.

— Вы считаете, что если побольше набрать очков, то ввязываетесь в конкуренцию с «Зенитом».

— Теперь мы так не можем сказать. Ведь мы эти очки потеряли, достаточный разрыв. Но мы не опустим руки, будем дальше двигаться по турнирной таблице.

— Правильно понимаю, что вы намекаете на то, что главная проблема — реализация?

— Так всегда бывает: в чем-то одном главная проблема. Проблема не бывает одна. Всего по чуть-чуть, есть мелочи: длина скамейки и все остальное, что влияет на результат.

Федотов также заявил, что в первом круге сезона-2022/23 РПЛ отметил бы работу всей команды без исключения. Тренер сказал, что игроки ЦСКА играют хорошо, однако не стал ставить им оценку по итогам 15-ти прошедших туров.