Алексей Березуцкий прокомментировал ничью ЦКА с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

— Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах, — цитирует тренера сайт красно-синих.

— ЦСКА набрал всего два очка в трех матчах с аутсайдерами премьер-лиги. Как вы считаете, в чем причина?

— Все эти игры разные. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.

— Скажите пожалуйста, существенная ли разница между работой футболиста и тренера?

— Конечно, существенная. Но если берем эмоциональный аспект, то нет. А если говорить о самой работе, то она абсолютно другая.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 25 матчах. «Уфа» идет на 14-й позиции с 22 очками в 25 играх.