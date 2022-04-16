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Сегодня, 17:12

«Зенит» — «Урал»: Юри Алберто забил во втором матче подряд

Нападающий «Зенита» Юри Алберто забил во втором матче подряд
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто укрепил преимущество своей команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:0.

На 37-й минуте бразилец отправил мяч в ворота Ильи Помазуна с передачи своего соотечественника Малкома.

Алберто забил четвертый гол в седьмом матче за «Зенит». Форвард отличился во второй встрече подряд — неделю назад он отметился голом в игре с «Ахматом» (2:0).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Юри Алберто
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 2 : 0
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Зенит – Урал
 - : -
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