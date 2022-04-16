«Зенит» — «Урал»: Юри Алберто забил во втором матче подряд
Нападающий «Зенита» Юри Алберто забил во втором матче подряд
Нападающий «Зенита» Юри Алберто укрепил преимущество своей команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:0.
На 37-й минуте бразилец отправил мяч в ворота Ильи Помазуна с передачи своего соотечественника Малкома.
Алберто забил четвертый гол в седьмом матче за «Зенит». Форвард отличился во второй встрече подряд — неделю назад он отметился голом в игре с «Ахматом» (2:0).
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|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
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|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
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|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
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|23
|10
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|
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|2
|13
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|32
|
9
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|
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|
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|31-43
|25
|
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
16
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|5
|6
|13
|24-49
|21
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30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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