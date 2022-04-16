Нападающий «Зенита» Юри Алберто укрепил преимущество своей команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:0.

На 37-й минуте бразилец отправил мяч в ворота Ильи Помазуна с передачи своего соотечественника Малкома.

Алберто забил четвертый гол в седьмом матче за «Зенит». Форвард отличился во второй встрече подряд — неделю назад он отметился голом в игре с «Ахматом» (2:0).