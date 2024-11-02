Николич: «Эмоции в дерби — хорошо, но нужно держать их под контролем»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Игроки подвели вас сегодня...

— Есть команда, — сказал Николич. — Команду никогда нельзя подставлять. Да, эмоциональная игра, но были 2-3 ситуации... Не понимаю, почему так себя вели ребята. Точно я им такой импульс не передавал. Эмоции в дерби — хорошо, но нужно держать их под контролем.

— Вы говорили, что настрой на дерби будет совсем иной. Был?

— Не скажу ничего против команды. Настрой точно был, но не получалось по-футбольному. А когда не идет, кажется, что нет и настроя... Эмоций было, возможно, даже слишком много.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.