Глава департамента судейства Егоров не стал комментировать слова Гинера
9 декабря 2019, 14:03
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера после матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).
Гинер выступил с резкой критикой деятельности Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства «должен застрелиться».
— Заявление Гинера читал. Комментировать его не буду, проведу рабочую встречу внутри РФС, после этого примем решение о том, как оценить эту ситуацию, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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