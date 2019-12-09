РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Глава департамента судейства Егоров не стал комментировать слова Гинера

9 декабря 2019, 14:03
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера после матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

Гинер выступил с резкой критикой деятельности Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства «должен застрелиться».

— Заявление Гинера читал. Комментировать его не буду, проведу рабочую встречу внутри РФС, после этого примем решение о том, как оценить эту ситуацию, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир