Футболисты «Ростова» навестили в больнице пострадавших от обрушения трибуны на Гребном канале

Футболисты «Ростова» посетили больницы, чтобы проведать и поддержать игроков юношеских команд, которые пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону.

«Очень душевно пообщались с мальчишками и пожелали скорейшего выздоровления. Ждем вас на поле, пацаны, поправляйтесь!» — говорится в сообщении клуба.

30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибун на стадионе во время детских соревнований по футболу пострадало более 35 человек.