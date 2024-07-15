Гладилин: «Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может показывать хороший футбол»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о будущем экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Думаю, для Джикии найти новый клуб — не такая большая проблема. Полагаю, что сам Георгий и его агент ищут достойные варианты для продолжения карьеры. Потому что после «Спартака» нужно уходить именно достойно. Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может играть, показывая хороший футбол. Ему просто нужно найти подходящую команду и условия — это главное. Мастерство у Георгия никуда не делось, он все еще считается очень качественным футболистом по меркам чемпионата России», — цитирует Гладилина Legalbet.

1 июля Джикия стал свободным агентом после окончания контракта с «Спартаком». На счету 30-летнего футболиста 5 забитых мячей и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду. Он играл за красно-белых с 2017 года.