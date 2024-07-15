Гладилин: «Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может показывать хороший футбол»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о будущем экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.
«Думаю, для Джикии найти новый клуб — не такая большая проблема. Полагаю, что сам Георгий и его агент ищут достойные варианты для продолжения карьеры. Потому что после «Спартака» нужно уходить именно достойно. Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может играть, показывая хороший футбол. Ему просто нужно найти подходящую команду и условия — это главное. Мастерство у Георгия никуда не делось, он все еще считается очень качественным футболистом по меркам чемпионата России», — цитирует Гладилина Legalbet.
1 июля Джикия стал свободным агентом после окончания контракта с «Спартаком». На счету 30-летнего футболиста 5 забитых мячей и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду. Он играл за красно-белых с 2017 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -