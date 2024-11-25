Гладилин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил победу красно-белых над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Такого результата никто не ожидал из специалистов. «Спартаку» была необходима только победа, и он вышел на поле решать эту задачу. «Локомотив» при их очковых запасах устраивала и ничья. По всей вероятности, «Локомотив» так и настраивался на игру. «Спартак» полностью переиграл оппонентов в вопросе мотивации, по движению, и использовал созданные моменты. Даже при счете 3:2, когда «Локомотив» забил хорошие мячи и вернулся в игру, получив шанс исправиться, «Спартак» не отступил и проявил характер, не став пытаться удерживать счет, а пошел в атаку и добился разгрома», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После 16 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» идет четвертым — 31 очко.