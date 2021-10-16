Слуцкий рассказал о подготовке «Рубина» к игре с «Локомотивом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«Смена тренера в «Локомотиве»? При подготовке мы отталкивались больше от себя, тем более, что многие футболисты были в сборных. Мы больше занимались приведением футболистов в одинаковое состояние и восстановлением игроков, которые играли в последнем слоте матчей национальной сборной — имею в виду Ин Бома и Кварацхелию», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю