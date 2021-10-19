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Гисдоль: «Я очень рад, что Рангник со мной»

Гисдоль рассказал о деталях подписания контракта с «Локомотивом»
13:27
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о подробностях подписания контракта с московским клубом.

— Вы говорили, что первый контакт с «Локомотивом» был четыре недели назад. Рангник говорит, что только после отставки тренера. Как было на самом деле?

— Ральф прав в том, что мы поговорили предметно после отставки тренера. СМИ в Германии рассказали неправильно. Лоськов и Пашинин помогают мне. Они знают этот клуб, эту команду. Мы еще сработаемся. Я им сказал: «Я же не виноват, что появился новый тренер. Я хочу, чтобы мы работали вместе». Они очень позитивно это встретили.

— Что делает Томас Цорн в команде?

— Нужно спросить его самого. В Германии мы знаем, что менеджер должен быть всегда с командой. Он мне во всем помогает — выстраивает план, имеет контакт с игроками. Я работаю не только с ассистентом, но и с менеджером. Томас спросил меня: «Хочешь, чтобы я сидел с тобой на скамейке?» Я согласился. Почему нет?

Я очень рад, что Рангник со мной. Он помогает мне и советует. Замечательно, что он рекомендует мне молодых игроков. Мы будем советоваться. Но кто играет и как — это решение главного тренера.

Гисдоль возглавил «Локомотив» 11 октября 2021 года, сменив на посту Марко Николича. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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