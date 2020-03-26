Гильерме: «В Россию приехал за деньгами»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о своих первых сезонах в составе железнодорожников. Голкипер перешел в «Локо» в 2007 году, когда в составе команды играли вратарь сборной Швейцарии Элдин Якупович, экс-голкипер «Ромы» Иван Пелиццоли и опытный воспитанник команды Алексей Поляков. В следующем сезоне в «Локо» выступали Пелиццоли, Иван Левенец и вратарь сборной Чехии Марек Чех. Гильерме из-за травм не мог составить им конкуренцию и занял место в основе только в середине сезона-2009.

— Многие иностранцы приезжают в Россию за кэшем. Когда вы переходили в «Локомотив», тоже думали о деньгах?

— Тогда — тоже за деньгами, честно говорю. В «Атлетико Паранаэнсе» у меня была зарплата 3000 реалов в месяц — это примерно 500 долларов. А контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше — 20 000 евро.

— В 2007-м вы приехали в Россию и на ровном месте порвали крестообразные связки. Восстановились, вышли на первый матч — и рецидив.

— Да, вышел за дубль на первый матч после травмы и сразу порвался. Проблема в том, что я сделал первую операцию в Бразилии, а не в Германии — там все сделали плохо, поэтому я порвался второй раз. Если честно, после второй травмы у меня было желание уйти отсюда: я вообще не играл, просто получал зарплату, хотя «Локомотив» заплатил за мой трансфер — мне было стыдно. Думал поехать в Бразилию в аренду. Но в команду вернулся Юрий Павлович Семин, он мне дал шанс — и все изменилось.