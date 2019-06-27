Гильерме и Мурило – в составе "Локомотива" на матч со "Злином"

"Локомотив" на сборах в Австрии сыграет с чешским "Злином". Встреча начнется в 17 часов по московскому времени

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Жемалетдинов. Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Савин, Идову, Макгеев, Тугарев, Лысов, Эдер, Куликов, Дорофеев, Лапшов, Рыбчинский, Миронов, Долгов, Сулейманов, Кварацхелия.

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