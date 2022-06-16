Мостовой: «Не особо смотрю за высказываниями Салиховой, хоть некоторые вещи она говорит правильные»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание супруги владельца клуба Заремы Салиховой о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Не особо смотрю за высказываниями Салиховой, хоть некоторые вещи она говорит правильные. Если ты крутишься с футбольными людьми, по-любому будешь что-то впитывать. Ну сказала и сказала. Другое дело, что про Бакаева мы давно говорили. Очень жалко, что он ушел из «Спартака». Он воспитанник клуба. Его 3-4 года испытывали на прочность. Он имеет право выбирать, где он хочет продолжать карьеру. Правильно сделал, что ушел в «Зенит», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, 16 июня, Салихова прокомментировала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.