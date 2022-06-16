Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:15

Мостовой: «Не особо смотрю за высказываниями Салиховой, хоть некоторые вещи она говорит правильные»

Мостовой отреагировал на слова Салиховой о Бакаеве
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание супруги владельца клуба Заремы Салиховой о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Не особо смотрю за высказываниями Салиховой, хоть некоторые вещи она говорит правильные. Если ты крутишься с футбольными людьми, по-любому будешь что-то впитывать. Ну сказала и сказала. Другое дело, что про Бакаева мы давно говорили. Очень жалко, что он ушел из «Спартака». Он воспитанник клуба. Его 3-4 года испытывали на прочность. Он имеет право выбирать, где он хочет продолжать карьеру. Правильно сделал, что ушел в «Зенит», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, 16 июня, Салихова прокомментировала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Мостовой — о Галактионове в «Нижнем Новгороде»: «По какому-то блату взяли»
Семин поддержал вручение Семаку приза лучшего тренера сезона РПЛ
«Спартак» поздравил Штранцля с днем рождения, опубликовав победный гол австрийца в ворота «Зенита»
Уткин перешел из «Краснодара» в «Ростов»
Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22
«Рубин» готов продать Самошникова за 2-3 миллиона евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Герта» интересуется Алексом Кралом

Стала известна сумма трансфера Уткина из «Краснодара» в «Ростов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости