Экс-футболист «Амкара» Старков обрадовался возрождению клуба
Бывший футболист «Амкара» Иван Старков поделился мнением о скором возрождении команды.
«Я порадовался новости о возрождении «Амкара». Пермь — футбольный город. На стадион всегда приходило много болельщиков. Я там отыграл два года. Это было лучшее время за мою карьеру. У нас был хороший коллектив, за счет которого команда была вверху таблицы, добралась до финала Кубка России.
Президент клуба Валерий Чупраков разбирается в футболе. Я думаю, он будет делать все постепенно, но ему по силам поднять команду в РПЛ. Я желаю клубу успеха. Буду следить за ним», - цитирует Старкова «Газета.ru».
Ранее, 2 апреля, стало известно, что «Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который заявил, что клуб намерен подать заявку на участие в ПФЛ следующего сезона.
Команда прекратила существование летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/03/n_15816290.shtml
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