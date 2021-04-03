Экс-футболист «Амкара» Старков обрадовался возрождению клуба

Бывший футболист «Амкара» Иван Старков поделился мнением о скором возрождении команды.

«Я порадовался новости о возрождении «Амкара». Пермь — футбольный город. На стадион всегда приходило много болельщиков. Я там отыграл два года. Это было лучшее время за мою карьеру. У нас был хороший коллектив, за счет которого команда была вверху таблицы, добралась до финала Кубка России.

Президент клуба Валерий Чупраков разбирается в футболе. Я думаю, он будет делать все постепенно, но ему по силам поднять команду в РПЛ. Я желаю клубу успеха. Буду следить за ним», - цитирует Старкова «Газета.ru».

Ранее, 2 апреля, стало известно, что «Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который заявил, что клуб намерен подать заявку на участие в ПФЛ следующего сезона.

Команда прекратила существование летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18.