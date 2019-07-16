Геркус на финале Лиги чемпионов с участием российского клуба. Фото

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус принял участие в FaceApp Challenge и выложил измененные фотографии себя в старости.

- 2050-й. На финале Лиги чемпионов с участием российского клуба, - подписано фото.

Напомним, ранее многие известные спортсмены, используя фильтр по изменению возраста, показали себя в старости. Среди них были нападающий "Зенита" Артем Дзюба, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков​.

Как будут выглядеть звезды в старости. Карпин и Дзюба уже здесь