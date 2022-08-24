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Зотов перешел в «Крылья Советов»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Георгий Зотов.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

Защитник Георгий Зотов перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Соглашение футболиста с клубом до конца сезона 2022/23.

«Георгий Зотов — опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность — тоже большой плюс. Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесет пользу нашей команде», — приводит слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Летом 32-летний Зотов стал свободным агентом, не договорившись о новом контракте с «Рубином».

Трансфер в «Крылья Советов» может быть связан с возможным уходом Юрия Горшкова в «Спартак», по которому красно-белые сделали официальное предложение.

Ранее российский защитник уже выступал за самарцев с 2017 по 2019 год.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1272.html
Георгий Зотов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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9
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10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
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