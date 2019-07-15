Георгий Ярцев: "Тамбов" - не самая слабая команда РПЛ"

Вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев рассказал, сможет ли команда сохранить место в премьер-лиге в дебютный сезон. По его словам, предстоит тяжелый календарь, но его команда не самая слабая в лиге.

– Давайте сначала ввяжемся в бой, а потом посмотрим, что мы собой представляем, – цитирует Ярцева "Тамбовская жизнь". - У нас достаточно тяжелый календарь, но это и большая проверка команды. Попалось три топовых клуба подряд! У меня в свое время тряслись ноги, когда мы выходили против "Барселоны" или "Манчестера". Но когда раздавался свисток, я забывал о страхе. Считаю, что мы не самая слабая команда. Единственная ее проблема – она не может играть при своих болельщиках. Если вспомнить первый сезон, то нам не хватило одного очка до стыковых матчей. Мне до сих пор, может быть, стыдно перед теми людьми, которые купили абонемент, а пять матчей мы проводили в Москве. Из 15 очков мы там взяли шесть. Думаю, дома мы бы добрали.

Спортсмены радуются, что попали в лигу, однако работать надо. Не для красного словца, а для болельщиков Тамбова. Конечно, все мы надеемся, что стадион появится в Тамбове. Александр Валерьевич Никитин большие силы прикладывает к этому, но нужно время. Есть указание, что вышедшая в Премьер-Лигу команда должна играть на стадионах чемпионата мира… Мы не можем его нарушить: ни в Воронеже, ни ближе стадионы для этого не годятся.