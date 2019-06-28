Георгий Джикия: "Спартак" нуждается в единстве"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что по возможности постарается сделать все, чтобы клуб сплоченно шел к одной общей цели, а приоритеты команды всегда были выше интересов игроков.

– Наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане, – заявил в интервью ТАСС Джикия.

– Сезон-2018/19 был неудачным, я бы поставил нашей команде оценку "неудовлетворительно". Был ли он удачным для меня? Моя цель – это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой. Самый обидный матч – это домашняя встреча против ЦСКА ("Спартак" проиграл со счетом 0:2, – прим. "СЭ"). Самый запоминающийся матч был против "Динамо", я забил гол, мы показали хорошую игру.

Джикия в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.