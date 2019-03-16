Георгий Джикия: "Меня приглашали на матчи "Авангарда", но пока по времени не получилось приехать"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых рассказал о своем отношении к хоккею и приглашении на игры "Авангарда" в Балашиху.

– Прислал Самедову хоккейный ролик из социальной сети. Потому что он очень любит этот вид спорта. Довольно интересное видео. Он посмотрел, но почему-то ничего мне не ответил. Наверное, до сих пор пересматривает ролик. (Улыбается.) Просто игровой эпизод, но необычный. У одного игрока выпала клюшка, другой ее подбил и получилось так, что она вернулась к первому хоккеисту в руку. И он продолжил играть.

– Вы тоже любите хоккей?

– Отношусь к нему с уважением. Мужской вид спорта. Бывает, смотрю игры. Пару раз ходил на матчи "Спартака". А в Балашихе сейчас играет "Авангард"; меня приглашали на матчи, но пока по времени не получилось приехать.