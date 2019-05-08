Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Аяз Гулиев до сих пор переживает из-за инцидента с Майклом Коу. В начале апреля футболист автомобилем задел 29-летнего американца, который двигался по переходу, а затем нанес ему несколько ударов, сломав нос.

– Как в команде отнеслись к истории с Гулиевым? Вы провели с ним нравоучительную беседу?

– Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.

– Когда увидели видеозапись инцидента с Гулиевым, могли поверить своим глазам?

– Было неприятно на это смотреть. Но Гулю я узнал, да. (Сергей Егоров)

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