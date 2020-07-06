Геннадий Орлов: «Столица переехала в Санкт-Петербург»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поздравил «Зенит» с победой в Тинькофф РПЛ. Питерцы стали шестикратными чемпионами России.

— Поздравляю Санкт-Петербург, — приводит слова Орлова «Матч ТВ» — Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги. Это радость для футбольного сообщества, даже для тех, кто не болеет за «Зенит». Не могу назвать лучшего игрока — можно отметить вклад нескольких футболистов в чемпионство.

По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Невский клуб выигрывал российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.