Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пик карьеры полузащитника «Спартака» Андре Шюррле уже пройден. Москвичи решили не выкупать немца у дортмундской «Боруссии».

— Шюррле — по сути, вариант Маркизио, — считает Орлов. — Безусловно, это футболисты с именем. Но в карете прошлого ехать нельзя. В спорте живут здесь и сейчас. Не могу сказать, что немец в «Спартаке» играл без желания. Да и опыта ему не занимать. Но интенсивности не хватало. Приглашение Шюррле — это не очень удачный опыт, потерянные деньги...

— Можно ли списать невысокий КПД Шюррле в «Спартаке» на то, что у него был довольно длительный простой до приезда в Россию?

— Да нет. Он просто не потянул по игровым качествам. Ну что тут еще рассуждать? Его футбольный пик уже пройден. Спорт — жестокая штука. Ты играешь, пока есть силы, пока организм позволяет.

— С другой стороны, «Спартак» приглашал чемпиона мира еще и с точки зрения пиара.

— Все-таки на первом месте должен стоять результат. Хороший пиар — это приглашение Промеса, который стал ключевым футболистом. На Шюррле рассчитывали, создали такой ажиотаж, подняли шумиху... А король оказался голый.

— Но ведь вначале немец выдал несколько сильных матчей.

— Да. Только от него ждали гораздо большего. Не потянул, не смог. По спортивным показателям не подошел «Спартаку». Таков нынешний уровень его мастерства. Да, голова у него на поле думает. Но ноги не поспевают. Оказался не готов к скоростям РПЛ

— Вот и Роман Широков даже после удачного дерби с ЦСКА говорил, что пока Шюррле играет только на эмоциях.

— Ну конечно. Так, видимо, и было. (Виталий Айрапетов).