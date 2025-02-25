Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор ЦСКА и «Вест Хэма» в конце марта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит спор армейцев с «Вест Хэмом» в конце марта.

«Заседание против «Вест Хэма» состоится в конце марта. Сейчас уже нет никаких диалогов, должно быть вынесено решение. Мы надеемся, что будет аналогичное решение по спору с «Херенвеном», — цитирует Бабаева ТАСС.

Английский клуб задолжал ЦСКА за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. На данный момент «Вест Хэм» должен выплатить армейскому клубу 17,43 миллиона евро.

Ранее нидерландский «Херенвен» сообщил, что ЦСКА расплатился за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Нидерландский клуб обратился в ФИФА с просьбой снять с армейцев запрет на трансферы.