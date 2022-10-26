Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:41

Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»: «Ему нужно взяться за голову и решить свои проблемы»

Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.

«У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов было много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто еще ему поможет? Только он сам», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Остон Урунов
Первая лига
ФК Урал
ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» обратилось к «Спартаку»: «Брат, выручай!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости