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Сегодня, 18:15

В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном подписании игрока «Волоса» Фернандеса

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферной кампании московского клуба.

— Трансферная кампания «Спартака» не завершена?

— Еще работаем.

— Игрок из «Волоса», насколько реален этот трансфер?

— Зависит от договороспособности руководства «Волоса».

— Говорят, что «Спартак» не хочет платить полтора миллиона, это правда?

— Мы хотим по рыночной цене, говорить о ней, а не о пожеланиях «Волоса», потому что обратился «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые согласились заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за переход 24-летнего испанского полузащитника Паоло Фернандеса.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
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