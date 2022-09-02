В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном подписании игрока «Волоса» Фернандеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферной кампании московского клуба.

— Трансферная кампания «Спартака» не завершена?

— Еще работаем.

— Игрок из «Волоса», насколько реален этот трансфер?

— Зависит от договороспособности руководства «Волоса».

— Говорят, что «Спартак» не хочет платить полтора миллиона, это правда?

— Мы хотим по рыночной цене, говорить о ней, а не о пожеланиях «Волоса», потому что обратился «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые согласились заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за переход 24-летнего испанского полузащитника Паоло Фернандеса.