«Химки» хотят выкупить контракты Волкова и Боженова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем защитника «БАТЭ» Захара Волкова и защитника «Ростова» Кирилла Боженова.

«Ситуация продвигается. Надеюсь, все закончится позитивно. У нас есть желание их выкупить. Сейчас разговариваем с клубами», — сказал Терюшков «СЭ».

Последний сезон Волков и Боженов провели в аренде в «Химках».