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Сегодня, 18:05

«Химки» хотят выкупить контракты Волкова и Боженова

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем защитника «БАТЭ» Захара Волкова и защитника «Ростова» Кирилла Боженова.

«Ситуация продвигается. Надеюсь, все закончится позитивно. У нас есть желание их выкупить. Сейчас разговариваем с клубами», — сказал Терюшков «СЭ».

Последний сезон Волков и Боженов провели в аренде в «Химках».

ФК Химки
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