Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что клуб близок к продлению контракта с Луневым

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос контракте вратаря команды Андрея Лунева.

«Лунев достаточно близок к продлению контракта, но ему нужно сыграть определенное количество времени», — заявил Пивоваров.

Действующее соглашение Лунева с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2026 года. В этом сезоне на счету 34-летнего голкипера 15 матчей во всех турнирах, 4 из которых он отыграл на ноль.

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