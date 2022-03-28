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Сегодня, 17:03

Габулов ответил на вопрос о готовности Мамаева и Жиркова к матчу с «Рубином»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игроков подмосковного клуба Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

«Вчера наш клуб провел товарищеский матч с «Локомотивом». Жирков и Мамаев не принимали участие в этой игре. Сегодня у команды был восстановительный день. Будут ли они готовы к матчу с «Рубином» в пятницу? Нет, через несколько дней они только вернутся в общую группу. Как потренируются, наберут игровую форму — вернутся на поле», — сказал Габулов «СЭ».

В пятницу, 1 апреля, подмосковная команда в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ встретится в гостях с казанским «Рубином». Начало матча — 19.00 по московскому времени.

Владимир Габулов
Павел Мамаев
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Химки
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Спартак

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