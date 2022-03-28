Габулов ответил на вопрос о готовности Мамаева и Жиркова к матчу с «Рубином»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игроков подмосковного клуба Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

«Вчера наш клуб провел товарищеский матч с «Локомотивом». Жирков и Мамаев не принимали участие в этой игре. Сегодня у команды был восстановительный день. Будут ли они готовы к матчу с «Рубином» в пятницу? Нет, через несколько дней они только вернутся в общую группу. Как потренируются, наберут игровую форму — вернутся на поле», — сказал Габулов «СЭ».

В пятницу, 1 апреля, подмосковная команда в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ встретится в гостях с казанским «Рубином». Начало матча — 19.00 по московскому времени.