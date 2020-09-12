Генеральный директор ЦСКА отметил прогресс молодых игроков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил прогресс молодых игроков в новом сезоне.

— Кучаев, конечно, молодец. Пережил не самый приятный этап в карьере — как известно, у него была серьезная травма, — цитирует Бабаева сайт ЦСКА. — Мы продолжали верить в игрока, продлили контракт, изменив условия в лучшую сторону. Таким образом, поддержали футболиста, дали понять, что нуждаемся в нем. Немаловажно, что сейчас Кучаев выступает на позиции, которая ему больше подходит. Все это в комплексе привело к тому, что мы видим сегодня.

Очень приятно, когда молодые футболисты из системы нашего клуба добираются до основного состава ПФК ЦСКА. На мой взгляд, эту тенденцию важно сохранить. Известно, что по количеству собственных воспитанников в главной команде ПФК ЦСКА находится среди лидеров во всей Европе. Вспомним, как был открыт счет в последнем матче с «Ахматом». Наир Тикнизян выполняет прострел на Федора Чалова, тот сбрасывает мяч на Кучаева, и Костя забивает. Этот гол сделали исключительно наши воспитанники!

Константин Марадишвили сейчас регулярно играет в стартовом составе. Я уже не говорю об Игоре Акинфееве и Георгии Щенникове. Можно вспомнить и Александра Головина, и Илью Помазуна, который великолепно начал выступать за «Урал», куда мы его отдали в аренду. Сезон едва начался, а Помазун уже дважды признавался лучшим футболистом матча! Все это очень радует.