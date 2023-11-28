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Судейство

Сегодня, 10:15

В «Балтике» анонсировали встречу с Мажичем

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о своем отношении к встречам с судейским корпусом.

— Вы сказали про судейство... Как относитесь к встречам с представителями судейского корпуса? Многие футболисты признаются, что не видят в них смысла, потому что похожие моменты в РПЛ трактуются по-разному.

— Считаю, что они однозначно нужны, несмотря на то что футболисты могут высказываться в подобном стиле. Я присутствовал на таких встречах. Вижу, что многие игроки анализируют то, что им говорят. Так или иначе, вы сказали, что трактовки все время меняются. Нужно понимать, по каким правилам мы играем сейчас, какие нормы допустимы. При этом очень бы хотелось, чтобы нормы и правила были едины для всех. Мы же не против того, чтобы их соблюдать, но в тех пределах, которые нам обозначены. Мои главные вопросы связаны с единой трактовкой для всех клубов. Футболисты должны понимать, что они могут делать на поле, а что нет.

— Была ли у «Балтики» встреча с представителями судейского корпуса?

— Еще нет, но в ближайшем будущем она состоится.

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Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
Милорад Мажич
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Генеральный директор «Балтики» Волженкин: «Мы не беспросветные аутсайдеры»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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 12 1 3
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