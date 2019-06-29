Генеральный директор "Ахмата": "Переговоры с Глушаковым шли 10 минут"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" переход экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в грозненскую команду.

– Почему ваш выбор пал именно на Глушакова?

– А почему не Денис? Он разве не российский, не качественный футболист?

– Имеется в виду негатив вокруг него, его репутация.

– Какой негатив?

– Семейные истории, отношения с тренерами, болельщиками.

– "Спартак" – народная команда, там свои отношения. Что касается его семейной истории, ни вы, ни мы не знаем, как все на самом деле. Это его личная трагедия. Зачем ковыряться в его семейных отношениях? Как футболист он всем все доказал. Денис качественный футболист. У него были и другие предложения, но у него большая мотивация доказать всем, что он игрок. Многое, что про него писалось и говорилось, не соответствует действительности. Мы с ним побеседовали, задали такие же вопросы и не возникло никаких проблем. Он не ставит во главу угла деньги. Говорит, что хочет доказать. Сказал, что знает Рахимова, команду, главу республики, президента. Отметил: "Если дадите мне возможность реализовать себя, я принесу пользу команде". У человека есть желание – это самое главное для нас.

– Долго шли переговоры?

– Нет. Разговаривали, если убрать личные моменты, десять минут.

– Когда на него вышли?

– Вчера с ним общались.

– За день решился его переход?

– Да. Мы тоже хотели понять, в чем заключается его желание, мотивация. Он нас убедил, что сейчас ему деньги не нужны. Он в своей жизни он и так уже заработал. Человек любит футбол, хочет играть в него.

– При каких условиях контракт будет продлен?

– Если устроит нас, его. Потому что у него зарплата, действительно, маленькая. Где-то прочитал в СМИ…

– Его зарплата миллион евро в год?

– На заборе тоже много чего написано. В "Ахмате" таких зарплат нет. Близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра. Человек оказался настолько адекватным, сказал: "У меня есть желание играть, хочу доказать. Деньги для меня вторичны. Дайте мне возможность, если все устроит, через год поговорим". Были другие клубы, но там доказывать было сложнее, чем здесь. Он так объяснил свое желание, нас это устроило. (Арман Мкртчян)

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