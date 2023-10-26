Гендиректор «Ахмата»: «Положением в таблице недовольны»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о результатах команды.

«Положением в турнирной таблице недовольны. А процессом работы тренерского штаба и ребят довольны. Есть положительная динамика? Все поправится», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» с 12 очками занимает 12-е место в РПЛ после 12 туров.

28 октября грозненцы сыграют на выезде с «Зенитом».