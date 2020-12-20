Как голосовал гендиректор «Зенита» Медведев при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Также в его пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА).