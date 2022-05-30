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Сегодня, 12:00

Гендиректор «Спартака» — о будущем Ваноли: «Сегодня будем подводить итоги»

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.

«Сегодня с тренерским штабом будем подводить итоги, там все услышим — есть ли желание продолжить работу или, как пишут телеграм-каналы, нет желания. Посмотрим. Я допускаю все, в жизни может произойти все, что угодно. У него есть контракт, он работает по нему», — сказал Мележиков «СЭ».

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Сам Мележиков также отметил, что надеется на продолжение работы Ваноли в «Спартаке».

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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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