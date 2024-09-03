Малышев — о встрече с Мажичем: «Нас услышали. Лучше разговаривать так, чем обмениваться репликами в СМИ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился подробностями встречи с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

«Обсуждали и ситуации с офсайдами, и с затяжками времени. У нашего клуба были вопросы. Договорились работать дальше. Встреча была полезной. Понятно, невозможно все решить за полтора часа.

Наши вопросы услышали. Видим, что у коллег есть понимание, куда дальше двигаться. Я считаю, что такие встречи очень полезны. Лучше разговаривать внутри, чем обмениваться репликами в СМИ», — сказал Малышев журналистам.