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Судейство

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Малышев заявил, что хотел бы провести еще одну встречу с Мажичем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что хотел бы еще одну встречу с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Первая состоялась 3 сентября.

— Когда следующая встреча?

— Не знаю, когда. Но надеюсь, что она состоится в ближайшее время.

— Сейчас общались только руководители клубов. Будут ли подобные встречи с участием тренерских штабов?

— Все тренеры, которые хотели, могли принять участие в этой встрече. Мне кажется, никого не ограничивали. Вопрос — когда будет следующая встреча. Деян Станкович сформулировал свои вопросы, мы их передали, — сказал Малышев журналистам.

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году Мажич обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.

РФС
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
Олег Малышев
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