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Судейство

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Шалимов — о судействе: «Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию?»

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Игорь Шалимов.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин», в котором был назначен пенальти в пользу красно-белых.

На 74-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев поставил 11-метровый удар в ворота «Рубина» после того, как мяч попал в руку защитника казанской команды после отскока от газона.

«По пенальти в ворота «Рубина» — если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, ее неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с «естественным» движением руки по швам — это ненормально.

Когда Карасев объявляет игру рукой — это ненормально, какая тут игра рукой? Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять. Попадает в штрафной мяч в руку — пенальти. И в этом случае все защитники будут встречать соперника в штрафной так, как Грицаенко или Литвинов в этом матче — руки за спину», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По итогам матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» работа Карасева также подверглась критике. Судья не назначил пенальти в ворота «быков» после того, как игрок хозяев Диего Лаксальт упал в чужой штрафной из-за задержки руками со стороны Александра Черникова. Позже ЭСК РФС признала решение главного арбитра ошибочным. Тем не менее, Карасев получил новое назначение уже в следующем туре.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
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