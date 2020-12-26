Гендиректор «Сочи» Рубашко рассказал, может ли Кокорин вернуться в команду

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал большое интервью обозревателю «СЭ», в котором ответил на все актуальные и острые вопросы о клубе. В частности, он рассказал о том, как проявил себя в «Сочи» Александр Кокорин и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в клуб из «Спартака».

— У Александра Кокорина явно не заладилось в «Спартаке». Все больше разговоров о том, что он может вернуться в «Сочи». Готовы ли взять его назад?

— Все возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним — и, может, он расскажет, что происходит. Дай бог ему это игровое время получать. Знаю, что он очень любит играть в футбол и очень хочет играть. И понимаем, что в его возрасте и ситуации игровая практика должна быть как можно более регулярная.

— Кокорин рассказал в программе у КраСавы, что получил в «Сочи» все деньги вперед. Не опасно ли так поступать с нашими футболистами — тем более с ним? Не случайно в марте Кокорин рвал и метал, а в июне был уже менее мотивирован.

— Думаю, здесь одно от другого не зависело. Понятно, что заканчивался контракт, надо было определяться с будущим. Каждого игрока к концу контракта частично отвлекают мысли о том, что дальше. Я бы не сказал, что в летней части прошлого чемпионата он был менее мотивирован.

— Вы говорили, что в апреле выплатите игрокам 50 процентов зарплаты из-за остановки чемпионата, и Кокорин тоже в этом процессе поучаствует. Но как, если ему все деньги выплатили вперед?

— Все поучаствовали, все были в одинаковых условиях. Как именно это происходило — детализировать не буду, но все до единого игроки пошли навстречу клубу.

— Кокорин рассказывал о моменте перехода в «Спартак»: «Я уже летел на переговоры с Шамилем в Москву, на тот момент Рубашко говорил: «Мы можем предложить столько-то и столько-то, чтобы ты остался». Я ему: «Все хорошо, но, блин, время! Почему так затянули?» Так почему же?

— Не знаю, это надо Сашу спросить. Сделали мы предложение чуть раньше или чуть позже, все равно решал сам игрок. Мы предлагали хорошие контрактные условия, и наше предложение Кокорин знал. Но выбрал условия «Спартака».

— Кокорина и Семак хотел оставить, и Марко Николич, по его словам, подписать в «Локо» — у них был личный разговор.

— Да, его хотело много команд, мы это знаем.

— Но и «Зенит» сказал «нет», и на совете директоров «Локомотива» обсуждение вопроса, по словам его тренера, заняло три секунды. У вас есть понимание, почему клубам, принадлежащим госкорпорациям, негласно запрещено подписывать Кокорина?

— Нужно быть в системе клуба «Локомотив», чтобы знать, почему обсуждение его кандидатуры заняло три секунды, как утверждает Николич. То же самое касается и «Зенита». Мы знаем, что у нас он спокойно играл и мог продолжать играть. Но выбрал условия «Спартака». Остальное — не наше дело.

— Как складывался ваш контакт с Кокориным, сложно ли было находить с этим специфическим персонажем общий язык?

— Я с ним познакомился уже здесь, в Сочи. Абсолютно нормальный профессионал, футболист с хорошим игровым интеллектом. Ничего плохого в его адрес сказать не могу, да и нечего. Желание играть и быть лидером у него было с первого дня пребывания в «Сочи». Когда он играл у нас, то однозначно был любимцем публики. И на выездах его встречали очень тепло.

— На днях личного массажиста Кокорина Сергея Колесникова попросили из «Спартака». Он же и у вас при Александре работал. Как складывался контакт?

— Не знаю, что произошло в «Спартаке» и почему там не хотят его видеть. Здесь Колесников нормально работал не только с Сашей, но и с другими ребятами. Нареканий по его профессионализму у нас не было.

— В июне Кокорин опубликовал в Инстаграме фотографию со дня рождения друга, хотя в то время игрокам было запрещено выходить на любые публичные мероприятия. Вы говорили, что он будет оштрафован. На сколько?

— Мы потом разобрались — это были его близкие люди и члены семьи. Те, кто рядом с ним находился постоянно и помогал в налаживании быта здесь. Поэтому штрафа не было. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Рубашко уже на сайте «СЭ»