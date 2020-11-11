Гендиректор «Рубина» Сайманов о коронавирусе у Кварацхелии: «У него не было даже сомнительных результатов»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал «СЭ» новость о положительном тесте на коронавирус у полузащитника команды, Хвичи Кварацхелии.

— Я знаю не больше вашего, — сказал Сайманов «СЭ». — Мы постоянно сдаем анализы, у него везде отрицательные были. Даже сомнительных не было. Очень жаль, конечно. Но с другой стороны, наверное, все переболеют, я так понимают. Конечно, хотелось бы посмотреть на Хвичу в матче с Северной Македонией — решающая игра для сборной Грузии. (Константин Колмаков)

Ранее пресс-служба сборной Грузии сообщила о том, что Кварацхелия и нападающий национальной команды Леван Шенгелия сдали положительные тесты на коронавирус.