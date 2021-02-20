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Влашич заявил о желании перейти в топ-клуб

08:33
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих планах на будущее.

«Конечно, следующим шагом должен стать переход в топ-лигу. В сборной я играю с футболистами из «Реала», «Барсы», «Интера». Я вижу себя в большом клубе, но нужно двигаться последовательно. Закончить сезон в России как можно лучше и постараться проявить себя на Евро», — цитирует Marca Влашича.

В сезоне-2020/21 Влашич провел 22 матча за ЦСКА, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/02/19/602ee2e1e2704e64778b45c6.html

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