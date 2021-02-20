Влашич заявил о желании перейти в топ-клуб
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих планах на будущее.
«Конечно, следующим шагом должен стать переход в топ-лигу. В сборной я играю с футболистами из «Реала», «Барсы», «Интера». Я вижу себя в большом клубе, но нужно двигаться последовательно. Закончить сезон в России как можно лучше и постараться проявить себя на Евро», — цитирует Marca Влашича.
В сезоне-2020/21 Влашич провел 22 матча за ЦСКА, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/02/19/602ee2e1e2704e64778b45c6.html
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